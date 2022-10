Personalidade internacional da década: Angela Merkel

Angela Merkel foi muito elogiada pela sua política para os refugiados. Não estou seguro das suas motivações, mas o facto é que ela foi a única líder europeia a contrariar a selvagem desumanidade que domina a União e a não ceder cobardemente à extrema-direita. Provavelmente será a última líder da CDU a fazê-lo. Mas isso não apaga as suas responsabilidades em tudo o que aconteceu à Europa na última década. É, com Wolfgang Schauble, a principal responsável pela forma como a crise financeira dizimou o projeto europeu e demorámos muito mais tempo a recuperar que os EUA. E, com isso, é uma das principais responsáveis pelo subsequente crescimento da extrema-direita.

