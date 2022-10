Taxas moderadoras

Ouvi atentamente a mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa. Como sempre, um bom momento de comunicação política. Ainda por cima, a enfrentar a maior preocupação dos portugueses. Dizem as sondagens, diz a rua, diz a realidade diária. O estado da Saúde em Portugal é preo­cupante. Podemos ser sinceros neste país de paninhos quentes, do respeitinho e do politicamente correto. Quem não tem um seguro de saúde não tem o apoio merecido. É uma constatação. Entrar hoje no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é encontrar uma casa de pantanas. Da gestão, às condições físicas e humanas, passando pelos graves problemas de marcação de consultas. O caos está instalado. Tenho imenso respeito pelos profissionais neste sector, mas o SNS está em stresse.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.