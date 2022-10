Belém no Atlântico

Há algo de errado na maneira como abordamos a política internacional em Portugal. Praticamente tudo o que lemos nos jornais ou vemos nos canais de televisão está centrado no Presidente dos EUA. A isto acresce a ideia de que a competição entre Washington, Pequim e Moscovo nos conduziu a uma época única do ponto de vista histórico. Isto não faz sentido nenhum.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.