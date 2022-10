Veronica Dreyer em “O Soldado das Sombras”, Angela Récamier em “Uma Mulher é uma Mulher”, Nana em “Viver a Sua Vida”, Odile em “Bando à Parte”, Natacha von Braun em “Alphaville”, Marianne Renoir em “Pedro, o Louco”, Paula Nelson em “Made in USA” (e notem estes nomes e apelidos: cineastas e pintores, musas oitocentistas, heroínas de Tolstoi). Anna Karina fez outros filmes importantes, sobretudo na década de 60 (filmou com Zurlini e Visconti, e “A Religiosa”, de Rivette, deu brado), mas o conjunto das sete longas-metragens com Godard é inultrapassável. Estiveram casados entre 1961 e 1965, o que praticamente coincide com os anos em que trabalharam juntos, ou seja, não há diferença entre o cinema e aquilo que nos acontece, coisa de que suspeitámos ou de que padecemos, conforme os casos.

Muita gente (e o próprio também) gosta de ordenar o percurso de Jean-Luc Godard em fases, que deram até origem a colectâneas de textos homónimas: os anos “Cahiers”, os anos Karina, os anos Mao, os anos vídeo, até chegar aos anos “História(s) do Cinema”, que de certo modo ainda não terminaram. Esses livrinhos amarelos, agora esbranquiçados com o uso e a luz, foram dos meus primeiros livros de cinema, e voltei ao volume “Les Années Karina” (a minha edição é a da Flammarion, 1990) antes ainda de ver de novo os sete filmes (um falhado, um intrigante, três muito bons, duas obras-primas). Em artigos, entrevistas, sinopses, diálogos, o cineasta é quase tão entusiasmante a falar sobre filmes como a fazer filmes, sobretudo os dessa fase, a fase da qual toda a gente gosta, não fossem esses também os anos de “O Acossado” e “O Desprezo”. Godard, nesse tempo, caminhava sobre as águas.

