A direita americana e, por arrasto, a direita ocidental por inteiro precisam de um momento de reconstrução, porque o que temos agora é apenas o culto cego da democracia direta. Eu sou de direita precisamente porque desconfio do poder da democracia direta, não filtrada por instituições que garantam a verdade e a liberdade, dois conceitos que não são sinónimos de democracia. Antes de defender uma maioria momentânea, a direita tem de defender os mecanismos da verdade e da liberdade. Neste momento, com Trump e com Johnson, a direita não quer saber nem da liberdade enquanto construção institucional nem da verdade enquanto conceito moral. Ou seja, a direita aceitou a cultura pós-moderna da esquerda, que passou as últimas décadas a dizer precisamente que não há verdade.

