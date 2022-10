Uma casa portuguesa? Não tenho a certeza

Quando a realidade vive demasiado tempo fora da norma, o anormal torna-se rapidamente um novo normal. O comportamento do mercado imobiliário português parece ser um destes casos. Vivemos há tanto tempo com os preços a disparar que já nem nos espantamos com o ritmo da subida. E, pior, nem paramos para pensar o que pode isto significar para a vida de muitas famílias portuguesas. No início desta semana, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou o índice de preços da habitação no terceiro trimestre de 2019. Na variação homóloga, os preços cresceram 10,3%: uma casa que, há um ano, valesse €100 mil, custa agora mais €10 mil. Não está nada mal numa economia onde os juros dos depósitos a prazo estão perto de 0%, em que o Estado paga taxas (yields) a rondar 0,4% pela dívida a 10 anos e onde a inflação até novembro — a mesma que serve referência à regra de atualização de pensões e que servirá também para fixar os aumentos dos funcionários públicos em 2020 — é de 0,3%.

