Tempo e conta

Tenho uma paixão por relógios de sol. Vêm de longe estes mensuradores de vida que filtram o tempo de passagem da luz e da nossa própria passagem. Entre os egípcios eram já frequentes, mas sabe-se que as primeiras atestações são muito anteriores e remontam ao período neolítico. Os gregos e os romanos também os adotaram. Segundo Diógenes Laércio, foi Anaximandro de Mileto que construiu no século VI a.C., em Esparta, o primeiro relógio solar grego. E, por exemplo, só nas ruínas de Pompeia foram encontrados mais de 30 quadrantes solares, uns em espaços públicos outros nas casas privadas. Plauto (230 a.C.-180 a.C.), o célebre comediógrafo romano, opunha-se com ironia à meticulosa forma do cálculo do tempo introduzida pelos relógios do sol. E dizia: “Maldisse certamente os deuses aquele que/ inventou as horas/ e colocou aqui o primeiro relógio de sol./ Este lançou na aflição/ o meu dia de pobre diabo./ Quando era rapaz, por exemplo/ tinha como único relógio o estômago/ bem mais preciso e superior/ a esta engenhoca moderna.” Claro que também Plauto tinha razão: o tempo dos relógios, ou só dos relógios, não é um tempo humano. Ele precisa ser complementado por outro tipo de mensurações, sejam as do estômago sejam as da alma.

Talvez, por isso, um dos elementos que me fascinam, nos relógios de sol que vou encontrando, são as máximas filosóficas e os adágios, que acompanham (e ampliam) a marcação do tempo com uma reflexão sapiencial sobre o seu significado. Podem-se ler frases como estas: “registo apenas horas de luz” ou o seu contrário, “não enumero apenas horas que brilham”. Podem-se encontrar declarações como: “espero o sol”, “a luz conduz-me”, “sem o sol nada sou”. Mas no relógio de sol do cemitério de uma pequena povoação no norte de Itália uma vez vi escrito: “destrói todas as vidas um ponto de sombra”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.