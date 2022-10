O Presidente da República quer evitar “soluções pontuais, negociadas caso a caso”. “É bom haver uma área da governação tendencialmente à esquerda e haver uma alternativa que se vá formando de centro-direita e direita para o futuro”, disse. Defendo-o há anos. Mas Marcelo devia tê-lo dito quando o PS recusou negociar com o BE, há uns meses. Era nesse momento que se podia falar de “um rumo constante para uma legislatura”. Agora discute-se o Orçamento para um ano. E tratá-lo como um acordo para quatro, sem qualquer compromisso do primeiro-ministro, é uma armadilha. Porque se instalará a ideia que nasce aqui uma maioria de governo sem qualquer garantia de lealdade futura. O PEC IV de Sócrates ou a crise dos professores repetir-se-iam. Nos próximos anos, sem compromisso escrito, o Governo iria usar a chantagem quando lhe fosse conveniente, dando a bloquistas e comunistas a escolha entre um Orçamento inaceitável ou a queda do Governo, com o risco de regresso da direita e respetiva punição eleitoral. É da natureza das coisas: os partidos mais pequenos, sem acordos escritos, ficam nas mãos de quem controla o Governo e o calendário. Por isso, acordos de legislatura fazem-se para a legislatura. O PCP não quis e fez mal. O BE quis e recebeu uma nega sem negociação.

