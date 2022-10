As rendas excessivas... da habitação

Demasiadas coisas dependem dos nossos frágeis salários e da extorsão das rendas, canta a inglesa Kate Tempest sobre o seu país mas poderia cantá-lo sobre o nosso. As cidades estão insuportáveis, sobretudo as maiores, sobretudo os seus centros, e num tempo sem inflação nem subida de ordenados além dos mínimos a coisa estoira primeiro socialmente, pela expulsão da classe média para as periferias e dos mais velhos para casa dos filhos, de onde os netos não conseguem sair. O Governo está finalmente a legislar mecanismos contra a especulação no imobiliário, mas são as câmaras que têm como função tornar mais esguio este peixe-balão. Basta ler a proposta de Orçamento do Estado.

