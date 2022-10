Jornalismo justiceiro

Esta semana, no Expresso Diário, o jornalista Henrique Monteiro relembrava o ditado que “em política, o que parece é”, mas contrapunha que no jornalismo “só é no caso de estar devidamente verificado e documentado”. Por isso, Monteiro concluía que claramente “em jornalismo, o que parece não é”. Menos óbvia será a seguinte afirmação: é precisamente por na política o que parecer ser, que no jornalismo só pode ser se estiver verificado. Os dois princípios não são só diferentes; o primeiro deles impõe que se exija do segundo.

