Flor de estufa com espinhos

Divertido, Marcelo Rebelo de Sousa troca piadas com André Ventura. O deputado que finge ser contra o sistema está visivelmente excitado por estar em Belém. E o Presidente não resiste a mandar uma laracha sobre o “vergonhoso”, envolvendo-se de forma ligeira num assunto interno de outro órgão de soberania. Para Ventura a política é uma anedota, para o Presidente não pode ser. É evidente que a admoestação de Ferro Rodrigues foi deslocada. Deu pólvora a quem vive de fogo de artifício. Mas o enfado de Ferro é a outra face da bonomia de Marcelo — mesmo depois dos EUA e do Brasil, tudo dança a música que o artista escolhe. Convém, por isso, pôr as coisas no seu lugar. Foram inúmeras os vezes que quem dirige os trabalhos do Parlamento chamou à atenção de deputados por termos usados. Umas com razão, outras nem por isso. Desta vez foi sem ela, mas não houve qualquer consequência prática. Muito menos censura. O Chega! apenas conseguiu transformar um banal incidente parlamentar em tema nacional, com direito a conferência de imprensa e outdoor.

