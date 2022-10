O Natal do ano 800 e a Europa

A 25 de dezembro do ano 800, em Roma, Carlos Magno foi coroado pelo papa Leão III como novo imperador do ocidente. Este era um título que não era usado desde a queda de Roma, em 476, mas que Carlos Magno justificava. Ele governava quase todo o ocidente, com excepção das ilhas britânicas e da península ibérica, e demonstrou capacidade militar para conter as ameaças nas suas fronteiras, como a dos saxões, então um povo pagão. A força política e militar de Carlos Magno permitiu-lhe impôr uma lei, administração e economia comuns a um vasto espaço político que, genericamente, compreendia os territórios que hoje constituem a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Esta unidade política não sobreviveria a Carlos Magno, e a Europa, então conhecida por “ocidente cristão”, fragmentou-se em em reinos e senhorios feudais. No entanto, dois séculos depois, as ameaças externas justificaram a emergência de um novo império do ocidente. Em 962, Otão da Saxónia venceu os magiares e os eslavos e foi coroado imperador pelo papa. Os magiares, depois convertidos ao cristianismo, seriam o último povo invasor a fixar-se no que é hoje a Europa. O imperador Otão I reinou no espaço germânico e em Itália, mas não em território franco, onde os senhores feudais continuariam por mais uns anos a manter uma obediência formal à dinastia iniciada por Carlos Magno.

Durante os séculos seguintes, o ocidente não conheceu grandes ameaças às suas fronteiras. A estabilidade territorial permitiu consolidar elementos comuns, e o crescimento de uma cultura ocidental, baseada na herança greco latina, no elemento germânico, e na religião cristã (no caso da península ibérica, juntou-se ainda um quarto elemento fundamental, que foi a multissecular presença da civilização muçulmana medieval). Também, foi a estabilidade das fronteiras externas que deu espaço para os conflitos e disputas territoriais entre os diferentes reinos ocidentais que partilhavam uma herança comum mas que, gradualmente, foram vincando as suas diferenças.

Desde que Carlos Magno foi coroado imperador no dia de Natal do ano de 800, nenhum outros projecto de unificação da Europa voltou a ter sucesso. No século XVI, Carlos V do Sacro Império (Carlos I de Espanha) governou um território que se estendia por Espanha, Alemanha, Países Baixos e parte de Itália. Contudo, não teve engenho para vencer a resistência tenaz dos príncipes protestantes alemães, isto numa altura em que a unidade religiosa era tida como um princípio base da segurança dos estados, e o seu império acabou dividido pelo filho, Felipe II de Espanha, e o irmão, Fernando I do Sacro Império.

Na Idade Moderna, a Europa mantinha uma herança cultural comum, que se ramificara e diversificara em territórios com especificidades vincadas. Entre os século XVI e XVII, as fronteiras europeias eram ameaçadas apenas a sudeste pelos otomanos, e reis e estados continuaram a guerrear-se por motivos religiosos, ou para expandir o território. Em 1683, os turcos otomanos chegaram às portas de Viena, o que, por uma vez, juntou católicos e protestantes alemães para, em conjunto, defenderem os seus valores comuns.

No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, procurou reeditar o império ocidental dos romanos e de Carlos Magno, mas não foi capaz de vencer a resistência de britânicos, russos e reinos ibéricos, tudo territórios que não fizeram parte do império carolíngio. Felizmente, a aproximação entre os estados e povos europeus não seria imposta pela força, como Hitler foi forçado a perceber durante a II guerra mundial.

A partir da segunda metade do século XX, os estados europeus ocidentais iniciaram uma nova etapa marcante, materializada num processo voluntário de aproximação. Para os europeus, o mundo deixou de girar à sua volta e passou a ser globalizado. Esta é uma realidade que apresenta oportunidades mas, também ameaças. As maiores destas são, actualmente, os estados expansionistas não democráticos e o terrorismo. A Europa é hoje, também, um reflexo da sua História, constituída por um conjunto de estados e povos diversificados, que partilham, em geral, valores humanistas e a opção pela democracia. A grande força da Europa para interagir num mundo globalizado reside precisamente na riqueza da sua diversidade, nos valores humanistas - onde o respeito pela dignidade, pelas liberdades e direitos dos seres humanos se deve sobrepor a tudo o resto - e na defesa intransigente do regime democrático.

Depois de anos de crise de liderança, a nova presidente da comissão europeia, Ursula von der Leyen, parece-me dar sinais positivos que podem inverter esta tendência. Oxalá os próximos tempos o confirmem. Num mundo desregulado e globalizado, os europeus têm a responsabilidade de continuar a ser um bastião dos valores humanistas e da democracia, o que só conseguirão fazê-lo em conjunto, e firmemente comprometidos no projecto europeu. Tal como no ano de 800, no tempo de Carlos Magno, a força da Europa está na sua diversidade e nos seus valores comuns. Estes são a chave para sermos tão bem sucedidos no futuro como o fomos no passado. Um bom natal para todos.