Só com o regresso dos CTT à esfera pública é possível dar resposta às populações

São já mais de três de dezenas os concelhos que não têm uma única Estação dos CTT. As populações são totalmente deixadas ao abandono, em muitos dos casos populações de territórios já fustigados pelo encerramento de diversos serviços públicos e pelo despovoamento. Para muitos pessoas a Estação dos CTT mais próxima dista dezenas de quilómetros, muitas vezes em regiões onde a rede de transportes públicos é praticamente inexistente e os custos associados são elevados face aos seus baixos rendimentos, como é o caso de muitos idosos e reformados. Ou quando entregam o serviço postal a pequenos estabelecimentos comerciais, não é garantida a salvaguarda da privacidade da vida das pessoas.

Desde a privatização dos CTT pelo Governo PSD/CDS, que há uma deliberada opção pelos grupos económicos acionistas dos CTT de destruição desta importante e estratégica empresa do nosso país - encerramento de postos e estações dos CTT, redução de trabalhadores levando a maiores tempos de espera no atendimento, concentração da atividade no setor financeiro em detrimento da prestação de serviço postal, venda de património a desbarato, centralização da distribuição, degradação do serviço postal com atraso da distribuição do correio – em prejuízo das populações.

O que move e o que determina a estratégia destes grupos económicos não é a preocupação com a prestação de serviço postal de qualidade, próximo das populações, mas sim a maximização dos lucros, num curto espaço de tempo. É sempre a rentabilidade económica que está no centro das decisões e não a coesão do território. Nada que nos surpreenda, mas que deixa evidente as preocupações dos grupos económicos e quem beneficia a política de privatizações.

Não podemos assistir com passividade a esta realidade, como faz o PS e o seu Governo e permitir que as populações sobretudo das regiões do interior, sejam deixadas à sua sorte. É por isso que defendemos o controlo público dos CTT, através da reversão da privatização. Esta é a solução para garantir a proximidade da prestação do serviço público, mas também é a condição para a defesa da soberania e da coesão social, económica e territorial.

Amanhã na Assembleia da República será discutido um Projeto de Lei do PCP que estabelece o regime de recuperação do controlo público dos CTT. Perante a proposta concreta veremos o posicionamento de cada força política e de quem efetivamente quer resolver os problemas com que as populações se confrontam. Não basta lamentar o encerramento das estações dos CTT e depois impedir a concretização da solução que permita assegurar uma rede de postos e estações dos CTT que dê resposta às populações. Depois de demonstrado o erro da privatização, a solução passa pela recuperação do controlo público dos CTT.

Como afirmamos na nossa iniciativa legislativa “É imperioso e urgente que o Estado readquira a capacidade e a responsabilidade pela gestão da empresa, para garantir a sua viabilidade futura e para que volte a ter condições para prestar um serviço que o país, as populações e os seus trabalhadores exigem.”