A paz celestial

Na altura do 20º aniversário da transição do território sob administração portuguesa de Macau para a soberania chinesa, em 19 de dezembro de 1999, publicamos um artigo de João Amorim, administrador da Fundação Oriente e que dirigiu a delegação em Macau de 1988 a 2000. O autor escreve de acordo com a antiga ortografia, e a utilização de minúsculas no início dos parágrafos é intencional