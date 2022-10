A Hidra: Centeno e o “mito”

“Este é um Orçamento histórico!” Mário Centeno, ministro das Finanças, na conferência de imprensa de apresentação do orçamento para 2020

Num futuro próximo, Mário Centeno quer sair do Governo não para qualquer cargo de alto perfil, mas para um lugar na história da democracia portuguesa. Já tinha o recorde do défice mais baixo de sempre (histórico, tem dito ele) e agora apresenta as primeiras contas a prever superávite (histórico, repetiu ele), o saldo estrutural mais baixo (histórico, sublinhou), um desemprego baixíssimo (super histórico), e a economia consecutivamente a convergir com a zona euro (mais do que histórico).

Eis Centeno, o 'Ronaldo das Finanças' no seu melhor, a pulverizar recordes improváveis no país das contas falhadas. Mas como ele próprio reconheceu, trata-se de um brilharete financiado pelo indefeso contribuinte. Que bom: o superávite é nosso!

Mas o que também é histórico nesta história toda é sobretudo política e advém da nova correlação de forças no Parlamento: o PS ganhou, BE+PCP encolheram, portanto, o Governo faz o seu Orçamento com algumas 'nuances' que podem agradar às esquerdas, e quem não quiser que o derrube. Até ver, a não ser que haja grandes alterações na especialidade, o outro lado histórico deste Orçamento é que não faz juz à história dos últimos quatro anos. Não é um Orçamento de 'geringonça', nem sequer em mínimos.

