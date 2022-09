Opinião Comecemos por saber se um filho se tem mesmo de divorciar da mãe ou do pai... Daniel Oliveira

A presunção da residência alternada não impede outras soluções, só obriga a que esta seja a primeira e não a última a ser equacionada. E que os pais sejam confrontados com ela e justifiquem porque é preferível o afastamento de um deles do quotidiano do filho