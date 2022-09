O jornalismo na indústria digital dos media

Fiz questão de colocar a expressão indústria no título desta pequena intervenção, porque não nos podemos esquecer que os media são uma indústria e que todos os períodos áureos do jornalismo coexistiram com momentos fortes dessa indústria. E fiz questão de começar por aqui porque o ponto de onde se parte para esta discussão não é indiferente, caso queiramos ser consequentes. Tal como no último Congresso dos Jornalistas critiquei algumas intervenções que tentavam discutir o jornalismo como atividade autónoma, independente das circunstâncias e, sobretudo, das brutais alterações tecnológicas e de consumo de Informação, também aqui faço questão de colocar o jornalismo no seu lugar: um lugar central e fundamental a qualquer sociedade democrática, mas um lugar que existe num ecossistema dos media. E esse ecossistema deve ser visto como uma indústria.

