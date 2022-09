Porque não sobem os salários?

William Phillips foi um economista neozelandês, que fez toda a sua carreira na London School of Economics no Reino Unido, e que é autor de uma das mais famosas curvas da história da Economia. A curva de Phillips nasceu num artigo publicado em 1958 com um nome bastante extenso – “The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1861-1958” – onde traçava uma relação entre desemprego e inflação que marcaria, para sempre, a teoria económica. A ideia é simples: quando o desemprego baixa, a capacidade negocial dos trabalhadores aumenta, as empresas são obrigadas a pagar salários maiores aos seus trabalhadores e a quem contratam, e os preços sobem. Ou tudo acontece exatamente ao contrário quando o desemprego aumenta.

