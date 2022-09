A batalha intelectual contra o “eduquês” não pode cegar a direita em relação aos chumbos. O facilitismo da esquerda não se combate com uma atitude punitiva. Já passaram décadas e sabemos bem que as moscas do insucesso escolar não se apanham com este vinagre. Por favor, não façam do chumbo o “eduquês” da direita.

