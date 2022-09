Opinião Chumbos: desistir é que é fácil Daniel Oliveira

Há duas formas de lidar com um aluno com dificuldades. A fácil é deixar andar as coisas e, no fim do ano, avaliar se ele aprendeu e mandá-lo repetir tudo outra vez, da mesma forma, até ele decidir perceber. A difícil obriga os educadores a estarem atentos e a definirem uma estratégia para que isso não aconteça. No fim, se nada funcionar, há a retenção. Excecional, por natureza