África, tão perto mas tão longe

Arauto, usualmente por antecipação de causas ou novidades, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou em julho que haverá uma Cimeira UE/África durante a presidência portuguesa da União Europeia no 1º semestre de 2021. Nesta empreitada de reforço das relações bilaterais não está sozinho. As vantagens para ambos os lados têm igualmente sido sublinhadas por anteriores e pelo corrente Governo. Declarações do atual ministro dos Negócios Estrangeiros corroboram isto. É certo que, do ponto de vista nacional, trata-se de ter ‘mais olhos que barriga’. Mas daí não advém mal ao mundo. As limitações financeiras do país, a dimensão e apetência para o risco empresarial e ainda a afunilada ligação com as suas ex-colónias no continente africano dão os contornos da relação existente, pesem embora os esforços de diversificação. Ao invés, a visibilidade e, eventualmente, algum ganho do ponto de vista político-diplomático junto dos países europeus ou dos países africanos parecem ter alguma repercussão. Esta semana, durante a sua visita a Itália, o Presidente português sublinhou que há que “trabalhar para sensibilizar os nossos parceiros europeus para o facto de a Europa não poder ignorar África, tem de haver uma parceira entre a Europa e África”, acrescentando que “a parceria com os países africanos está a demorar mais do que o desejável”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).