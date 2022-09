A era infantil

Nos meus tempos da Faculdade de Direito era preciso levar gravata para as provas orais. A regra pareceu-me uma imposição abusiva, que restringia gratuitamente a liberdade individual. Alguém me disse, então, que a avaliação era um momento solene do percurso académico de cada um, e que a gravata exprimia essa solenidade. A regra deixou de me parecer arbitrária e fui apresentar a questão lá em casa. A minha mãe levou-me à Loja das Meias, no Rossio, e comprou-me o meu primeiro (e durante muitos anos único) fato. Nas orais de julho pedia licença para tirar o casaco durante a prova (o fato era de inverno e o calor era insuportável). No meu quinto ano do curso fui eleito para a Assembleia da República e o fato voltou ao serviço, por maioria de razão, dada a solenidade que eu (e bem) associava à titularidade de um órgão de soberania. Uma vez que apareci no plenário sem gravata, António Guterres, da bancada do Governo, fez-me uma sinalefa reprovadora, notando a ausência da dita, o que me deixou, reconheço, muito embaraçado.

