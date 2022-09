Um golpe para repor a normalidade latino-americana

Os resultados da governação de Evo Morales são difíceis de contestar. O PIB per capita saltou de mil dólares, em 2005, para próximo de 3400 dólares, atualmente. Na última década, o país cresceu a uma média de 5% ao ano. Este ciclo começou com a chegada de Evo Morales ao poder, depois de algumas empresas privadas terem passado para as mãos do Estado e as multinacionais terem sido obrigadas a renegociar os contratos leoninos que tinham na exploração dos hidrocarbonetos. Hoje, a economia é mista e genericamente bem sucedida, apesar de ser evidente que, mais tarde ou mais cedo, sentirá os efeitos negativos de um modelo que não deixou de ser extrativista.

