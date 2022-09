Opinião Espanha: o centro é um zombie? Francisco Louçã

As forças mais reacionárias dos dias de hoje, os portadores do ódio contra as mulheres, contra os migrantes e contra os direitos sociais, são precisamente os mais liberais na economia (o Vox é ultraliberal e, a imitá-lo de pé ligeiro, o programa de André Ventura propõe o fim das prestações de serviços pelos hospitais e centros de saúde públicos, por exemplo)