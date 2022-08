Quem paga mais impostos?

O artigo 104 da Constituição impõe que: “O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo...” É preciso ter alguma inteligência para interpretar estas palavras. O único propósito do IRS não é claramente diminuir as desigualdades. Antes, o IRS é uma das principais fontes de receita do Estado para pagar a despesa pública. Outra confusão é entre mudanças e nível: o IRS pode ser progressivo, mas uma reforma particular pode ser regressiva, ou seja, torná-lo menos progressivo. Outra confusão vem de qual a escala dos rendimentos em que se mede a progressividade. Imagine que há uma taxa única de imposto de 25% a partir dos €10 mil anuais de rendimento. Então, quem ganha €110 mil, paga €25 mil, e quem ganha €210 mil paga €50 mil, pelo que praticamente não há progressividade entre eles. Mas ambos pagam mais do que quem ganha €10 mil e paga zero. Há uma outra confusão, mais crucial, entre as partes e o todo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).