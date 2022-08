Montar um negócio pode ser obra!

Anualmente, o Banco Mundial publica um relatório que permite hierarquizar e comparar os países no que diz respeito às condições que envolvem a maior ou menor facilidade de aí fazer (montar e desenvolver) negócios. Saiu na semana passada e trata-se do Doing Business 2020, embora os dados se refiram à compilação efetuada em maio de 2109. São vários indicadores quantitativos, que vão desde aspetos relacio­nados com a regulação para iniciar um negócio, autorizações para construção e registo de propriedade até à obtenção de crédito, pagamento de impostos, acesso a energia elétrica ou ainda proteção dos investidores e resolução de insolvências. Em síntese, o indicador traduz os diferentes ambientes regulatórios e clima de negócios. Fácil é perceber que, provindo da instituição que é e traduzindo uma realidade que interessa diretamente a qualquer empresário, o relatório influenciará de alguma maneira a apetência para investir. No que respeita à África Subsaariana, que em média é a região com a classificação mais baixa (valor de 51.8 contra a média mundial de 63.8), há pelo menos duas boas notícias.

