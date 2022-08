Estar morto já não é o contrário de estar vivo

Isabel Rivera Hernandez foi um fantasma durante mais de 14 anos. Morreu em plena cidade de Madrid, no seu apartamento, lá para 2004 e só foi descoberta agora em 2019. Ninguém deu pela sua ausência. Deu uma boa notícia de ‘curiosidades’ online e alguns lamentos sobre a solidão dos velhos. O que é verdade. Mas há qualquer coisa nesta história que é maior que um único drama humano: como é que Isabel, sendo uma cidadã ‘dentro do sistema’ — não era uma sem-abrigo ou uma pária — conseguiu passar tanto tempo fora do radar do Estado e de todos os seus tentáculos — ficou desaparecida no centro da cidade, sem que ninguém desse por sua falta, ou ela entrasse em falta como cidadã e o Estado viesse à sua procura para cobrar coercivamente uma qualquer falta e aí constatasse que a senhora tinha falecido. Estamos a falar de 15 anos. É muito tempo para se estar morto num apartamento em Madrid.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).