Chamemos-lhe Catarina. Ao contrário de muitos, até tem um emprego que lhe permite pagar IRS, ou seja, é tratada como rica pelas Finanças. O namorado, chamemos-lhe Ivo, também é um dos espoliados da classe média. No entanto, apesar de estarem bem acima do salário médio, não conseguem comprar ou alugar casa nesta Lisboa da Web Summit. Até nos subúrbios está difícil encontrar casa a um preço aceitável para um português daqui e de agora. O drama do Ivo e da Catarina é o drama de uma geração inteira que está agora na casa dos 20 ou 30 anos: até querem formar família, até têm bons empregos, mas estão presos às casas dos pais. Vivem numa cidade que se transformou num iate de luxo em doca seca, um iate do 1%, a elite mundial. E ninguém de peso levanta a voz contra esta perversão. O PS cala-se porque a “Lisboa do Medina e do Costa” é a Lisboa cool e da webcoisa. A direita, também enfeitiçada pelo turismo, cala-se porque “o mercado está a funcionar”.

