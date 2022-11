Joacine Moreira é deputada da AR. O seu doce ar de africana, com as suas orgulhosas rastas a definirem-lhe o rosto, é uma excelente forma de avivar a memória aos mais distraídos que o sangue africano está entre nós e já se sentou no Parlamento como cabeça de lista. Sangue que corre nas nossas veias e se integra cada vez mais, de forma saudável, nas nossas instâncias administrativas. A sua chegada ao Parlamento e a sua carreira são o resultado do mérito pessoal, o que deve ser elogiado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).