Foi este o princípio do fim do nosso Super Mário?

Foi um desfile de promessas, a maior parte delas antigas, muitas recicladas mas vendidas como novas e apenas algumas novidades. O debate do programa do Governo foi um enorme balde de intenções onde coube tudo, bem regado com a habitual dose de demagogia política. O desfecho normal de quatro anos de um Governo de sucesso que ficou a léguas do que prometeu. O que cumpriu foi a prestações, e na gaveta das intenções ficou tudo o resto. Até António Costa o reconheceu quando no seu discurso político passou a usar expressões como “agora é que é”. É agora, depois de quatro anos, que António Costa quer fazer tudo o que não lhe foi possível fazer antes. Logo agora que a economia está a arrefecer, que a poupança com a queda dos juros já está feita, que o desemprego não vai descer mais e que as empresas exportadoras já estão a apertar o cinto...

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).