Palavras Espantosas

Quem me dera ser criança outra vez para me poder espantar com as palavras. Naquele tempo, as palavras nasciam do chão e das vozes dos outros. Espalhavam-se pela alcatifa da sala, como brinquedos, ou flutuavam, incompreensíveis, mágicas, por cima de mim. No início, eram todas simples e podia tocar-lhes, mesmo quando, muito pequeno, trocava as sílabas e um chapéu era “pachéu” e um comboio era “begoio” e um sapato era “passato”. Os objetos eram inquestionáveis, reais, mas as palavras eram incertas, arbitrárias. Eram mais poderosas assim. Quando os meus amigos, anos depois, ainda diziam “desfesa” em vez de “defesa” e eu os corrigia, o que me sobrava em correção escapava-me em voo porque “desfesa” tinha asas que lhe permitiam agarrar a bola no ar e “defesa” tinha os pés bem cravados na ortografia. O erro estava de acordo com o movimento, com o gesto, e a palavra correta só estava de acordo com as regras.

