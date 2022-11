Quando três mulheres de minorias apoiam um homem branco isso é... política

O apoio a Bernie Sanders de Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib tem importância simbólica. A expectativa de as mais famosas mulheres de esquerda (Ayanna Pressley ainda não declarou apoio a ninguém) apoiarem Elizabeth Warren não era absurda. Mas a questão biográfica e identitária pesou menos do que a questão ideológica. O regresso da centralidade da representação política e ideológica, não apagando a importância de todas as representações sociais, é uma excelente notícia para a esquerda