O PAN venceu, mas caminhou em campo aberto

Acabo, com este texto, a análise aos resultados de cada partido nas últimas eleições legislativas. Escrevi sobre dos cinco grandes, os três estreantes e falta o PAN. Claro que o PAN teve uma grande vitória. Mais do que duplicou a sua votação e percentagem, quadruplicou o número de deputados, ficou à frente do CDS em Lisboa, Porto, Setúbal e Algarve e aproximou-se do PCP em vários distritos. Foi o partido que mais claramente venceu estas eleições. E, no entanto, não foi a grande notícia da noite eleitoral. Por três razões: não determina a governação, entraram três novos partidos que disputam consigo o espaço da novidade e, apesar do excelente resultado, ficou na patamar mais baixo das previsões das sondagens. Teve, ao contrário de quase todas as previsões, uma votação semelhante ao que consegui nas europeias, o que correspondeu a uma queda em percentagem. Não acho que as sondagens estivesse erradas e fossem excessivamente otimistas. Aconteceu alguma coisa na campanha.

