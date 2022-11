Um deus selvagem

Comprei “The New Poetry” (1962), de Al Alvarez, nos anos da faculdade, se bem me lembro na livraria inglesa ao pé do British Council. Importantíssima e polémica antologia da poesia britânica contemporânea, incluía uns quantos americanos, entre os quais se contava, a partir da 2ª edição, Sylvia Plath, de quem descobri então “Ariel” (1965), um dos meus livros preferidos durante toda a juventude.

Alvarez (1929-2019), cujo obituário já foi escrito no primeiro caderno do Expresso por José Cutileiro, trabalhava em 1960 como crítico de poesia do “Observer”. Tinha admirado a força do primeiro livro de poemas de Ted Hughes, “The Hawk in the Rain” (1957), e ainda mais o segundo, “Lupercal” (1960), sobre o qual escreveu uma recensão entusiástica. O jornal pediu-lhe então que entrevistasse o poeta. Hughes recebeu o entrevistador em casa, um apartamento que Alvarez descreveu como um conjunto de pequenas divisões nas quais só cabia uma pessoa ou um móvel de cada vez. Ted estava casado com uma americana, Sylvia, e tinham uma filha pequena. Alvarez não percebeu logo que Sylvia era a Sylvia Plath de quem ele tinha publicado um poema no jornal. Pareceu-lhe uma mulher amistosa e distante, descontraída e intensa, decidida a fazer de esposa e mãe e dona de casa.

