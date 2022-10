Dois casos graves, um timing irritante

Comecemos pelo assunto da semana passada. O caso das 70 mil golas inúteis compradas à empresa do marido de uma autarca do PS cheira mal. E perante outras suspeitas que se adensam, não me custa acreditar que a coisa é um pouco mais grave e vá um pouco mais acima do que o adjunto. Ao que parece, a suspeita é que o secretário de Estado José Artur Neves terá celebrado contratos de quase dois milhões, no âmbito da prevenção e sensibilização para o risco de incêndio, sem cumprir as regras e para beneficiar pessoas ligadas ao PS. A justificação da urgência e dos ajustes diretos para alguns contratos não batem certo com o tempo que se demorou a adquirir os bens e, no caso das golas, o seu objetivo.

