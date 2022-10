Dá cá essa palha

Parece que há um consenso piedoso em relação às palhinhas de plástico e de como fazem um mal horrível ao planeta. Usa-se durante três minutos e lixo com elas. Aliás, aqui para nós, as palhinhas de plástico são um bom exemplo da nossa incapacidade de alterar comportamentos. É que está tudo muito certo, as palhinhas matam de forma horrorosa animais nos oceanos, mas calma lá que é preciso ter em conta que as palhinhas de cartão/papel ainda não estão à altura do meu palato para substituir a grandeza funcional das de plástico para beber uma cola. Não se podem perder certos prazeres sofisticados da vida. Ao fim de uns minutos as de papel começam a desfazer-se e os pedaços de gelo começam a bloquear e amassar a ponta. Nojo. Uma pessoa está a ver o filme com o tubo entupido. Perturba. A indústria da palha vai ter que se esforçar mais para conquistar o difícil consumidor que sorve líquidos. E ninguém se pergunta verdadeiramente se precisamos delas para alguma coisa? O sabor de uma cola choca perde-se mesmo se não for bebido por uma palha? Ou é para que possamos emborcar quantidades maiores? Meio litro? Um litro a ver um filme?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).