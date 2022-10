O BCE é bom companheiro!

A decisão do BCE tomada esta quinta-feira passada e que reabre a política monetária do chamado quantitative easing, segundo a qual se injeta dinheiro a rodos para o sistema bancário na expectativa de que este o faça chegar, convenientemente, aos bolsos de quem pode estimular a economia, vai soar a sinos gloriosos aos ouvidos dos portugueses. Pelo menos numa primeira fase...

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)