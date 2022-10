Extrema-direita: larga o meu sexo

São dois tipos na casa dos quarenta, de gravata berrante da 1ª comunhão, ar nitidamente infeliz, a segurar uma bandeira acetinada, metade azul, metade rosa com os símbolos masculino e feminino, aquele círculo com a seta e o outro com a cruz. A mensagem chegara-me com a legenda: “Marcha Heterossexual 2019”. Era patético demais para a imagem ser verdadeira. Daquelas coisas que parecem fabricadas na net. Busquei e constatei que a foto era de Boston, do final de agosto, onde se tinha realizado uma “Straight Parade” que reunira umas 200 pessoas. Uma contramanifestação a uma LGBT que reunira milhares e milhares. Esta hetero tinha tido a peculiar característica de não ter conseguido convocar uma única mulher. Só homenzarrada. Interessante é que também está marcada via Facebook para Lisboa uma “Marcha do Orgulho Heterossexual” — que tem a mesma bandeirinha rosa e azul como pano de fundo e que irá, deduzo, ter um êxito idêntico à norte-americana.

