Céu em fogo

O destemido romancista norueguês, Knausgård, descreveu a obra do seu compatriota Edvard Munch como uma iconografia da estranheza. Depois de ter visto este ano uma retrospectiva Munch no Museu Britânico, centrada nos desenhos e gravuras, não encontro definição mais justa. Tão icónicas como as de Van Gogh, tão desassossegadas, estas imagens, sobretudo as da década prodigiosa de 1890, nasceram como impressões produzidas em momentos de emoção extrema. E continuam assim ainda hoje, introspectivas e intensas, angustiadas, catastróficas.

Embora tenha nascido na burguesia culta de Cristiânia (actual Oslo), Munch sentia-se um outsider. Os seus valores não eram em grande medida os valores burgueses, desistiu dos estudos de engenharia, o meio artístico acolheu-o com hostilidade, cultivou amizades boémias e desalinhadas, teve uma vida amorosa agitada e infeliz, sofreu crises nervosas agudas. O sentimento de perda assombrava-o: perde a mãe na infância, uma irmã na adolescência, o pai na juventude. De fundo naturalista, as suas obras tornam-se, por força da época mas também dos traumas pessoais, simbolistas, depois expressionistas, alegóricas, distorcidas, trágicas. Knausgård, no ensaio que escreveu sobre Munch, nota que os quadros não são violentos, ou antes, que são violentos mas inocentes, quadros de um homem fragilizado, sem defesas. E compara-os com os livros de um outro norueguês complicado, o ficcionista Knut Hamsun: ambos defendiam o ponto de vista subjectivo e a experiência de estados de espírito alterados, independentemente de os espaços físicos e os factos empíricos de que se ocupassem serem mais ou menos reconhecíveis.