Ainda a maioria absoluta

Em julho, escrevi um texto em que argumentava que seria difícil ao PS alcançar uma maioria absoluta. Com os dados novos, em particular os da sondagem do ICS/ISCTE publicados hoje, revisito o argumento.Mantenho que será uma surpresa que o eleitorado em Portugal se comporte em contratendência, reforçando maciçamente o voto num partido de centro, quando o padrão europeu tem sido de recuo do centro tradicional e de crescente fragmentação parlamentar.

Por outro lado, a estabilidade que caracterizou o ciclo político que agora finda dá incentivos para os eleitores repetirem o voto no BE e PCP, limitando a capacidade de o PS crescer à esquerda. Ao mesmo tempo, há segmentos do eleitorado e regiões onde os socialistas são menos competitivos, o que dificulta a maioria absoluta.