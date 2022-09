jornalismomal

Nada tenho a apontar à condução jornalística das entrevistas da TVI aos líderes partidários. Mesmo a presença de cidadãos, supostamente em representação de vários sectores da sociedade, não me incomoda. Não me revejo nessa representação “sorteada” da sociedade civil, que resume o país a um conjunto de corporações, transformando a política numa mera resposta a isso mesmo, mas que todos os problemas do nosso debate político de hoje fossem esses. Apesar de ainda haver alguma dificuldade de quem participa neste tipo de experiências de distinguir pergunta de comentário indignado, até acho que houve algum ganho de dificuldade para os candidatos com as perguntas da assistência. E tornou-as um pouco menos previsíveis - os jornalistas e os políticos conhecem-se demasiado bem. E isto inclui-me.

