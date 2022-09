Rio, Cristas e a armadilha da casa de banho

A cinco semanas das legislativas, enquanto António Costa discute as vantagens e as vicissitudes de uma maioria absoluta, Rui Rio e Assunção Cristas empenharam-se numa diatribe em redor de um despacho sobre a forma como as escolas devem agir perante alunos transgénero. Na sua insólita conta de Twitter, Rio insurgia-se com “um despacho de perfil bloquista”, já Cristas, em tom solene, declarava-se incomodada com o ruído gerado (curiosamente, por dirigentes do seu próprio partido).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)