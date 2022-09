Costa na aldeia de Astérix

Portugal é “uma espécie de aldeia de Astérix da estabilidade”, afirma António Costa na entrevista de hoje ao Expresso. Não é uma mera presunção de oásis, é uma proposta de concentração de votos, por oposição à dispersão eleitoral de outros países. Para o PS, as eleições vão disputar-se à esquerda, o que leva o seu secretário-geral a uma afirmação simples: votem PS, mas se não votarem PS, votem PCP. Costa não tem apenas medo de que o céu de uma crise internacional lhe caia sobre a cabeça, receia uma subida forte do BE. Por isso, descredibiliza-o sem subtilezas. E se desqualifica o BE, nem qualifica a direita: em dez páginas de entrevista, o PSD é nomeado três vezes, o CDS apenas uma. A campanha começou hoje.

