A liberdade, segundo Soares

O PS é o partido da liberdade e o principal pilar da segunda República. Foi Mário Soares, rodeado de um punhado de amigos, que moldou, nas circunstâncias do seu tempo, a identidade do PS. Soares criou o PS como um bastião para a implantação e defesa da liberdade em Portugal, um polo em redor do qual pudessem convergir os democratas “de tipo ocidental”, ou seja, os verdadeiros democratas e os únicos dispostos a lutar pela liberdade. Liberdade há só uma e é, realmente, esta.

A liberdade dos direitos, liberdades e garantias inscritos na Constituição de 76, as liberdades ditas negativas — liberdade de não ser incomodado, molestado, intimidado, perseguido, pelo Estado ou por qualquer entidade privada dotada de poder excecional sobre o indivíduo isolado. Liberdade de expressão, associação e manifestação. Liberdades individuais, cívicas e politicas. A liberdade de Soares, dos seus companheiros e do PS, foi a liberdade verdadeira e única, que o povo português imediatamente identificou como aquela que lhe havia sido sonegada há 50 anos.