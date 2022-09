Um ligeiro ar de europeias

Nas últimas presidenciais americanas, uma das táticas mais eficazes da campanha de Donald Trump passou pelo apelo à abstenção de eleitores que tendencialmente votariam em Hillary Clinton. A estratégia só foi possível com o uso afinado (e descarado) dos dados do Facebook, mas teve um sucesso incrível.

Enquanto a campanha de Hillary achava ter tudo controlado em alguns estados-chave, os publicitários de Trump enxameavam o Facebook de eleitores adversários, mostrando que a candidata democrata era a encarnação da elite e que estava a braços com uma investigação do FBI, fomentando assim a repulsa, a dúvida ou o desinteresse de quem ainda estava a decidir se ia votar.