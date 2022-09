Ir ao algoritmo

Estou certo de que conhece a cena: entra no gabinete do médico e é recebido por uma abstração, a medicina, e não por uma pessoa, o médico; ele não o olha nos olhos, o toque também é escasso, não fala consigo; o meu caro leitor é ali tratado não como um ser humano mas como um recipiente de uma moléstia. A doença, e não a pessoa doente, é o centro. É por isso que ir ao médico já não é o que era. Sente-se um desconforto moral que leva muitas pessoas a procurar esse aconchego nas pseudociências e pseudomedicinas que envolvem a charlatanice numa atenção individualizada que a medicina perdeu. Quando se entra num gabinete médico, uma pessoa sente que está dentro de uma experiência científica de big data, sente-se um ratinho, uma peça anónima na relação entre medicina e doença. Sente que está num gabinete médico e não no gabinete de um médico.

