Política de casa de banho

Fiquei a saber da polémica em torno da possibilidade de menores que estejam em preparação para a transição de género (possível a partir dos 16 anos) escolherem a casa de banho que usam na escola (com a devida autorização dos pais) através de um estranhíssimo post de um dirigente do CDS. Comecemos, sem perder muito tempo, pelo tema. Ele tem uma relevância quase nula para o conjunto do país. O despacho que saiu do Ministério da Educação, que trata de vários assuntos em que as casas de banho são apenas um deles, não é uma medida ideológica ou de grande alcance político. É um conjunto de decisões práticas que resultam da assunção de que os trangéneros – que não são pessoas que apenas decidiram, por um qualquer capricho, mudar de género – devem, em defesa do seu bem-estar psicológico e de um crescimento saudável, ser respeitados na sua intimidade. Pode haver quem ache polémico o conceito de transgénero e a possibilidade destes cidadãos mudarem de sexo perante a lei. Só pode resultar, do meu ponto de vista, de ignorância. Não pode haver quem defenda que essa possibilidade existe mas depois queira, em todas as questões práticas que ela envolve, fingir que não se tem de fazer nada. O despacho é uma consequência prática de aceitar que os transgénero existem. Não é mais nada para além disso.

