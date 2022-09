Cimeira do G7 tem de intensificar esforços para conservar o oceano

De 24 a 26 de agosto, os chefes de Estado de França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e representantes da União Europeia estarão reunidos em Biarritz para a 45ª cimeira do G7. Presidida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e perto das águas agitadas do Golfo da Biscaia, estes líderes estarão no cenário perfeito para se tornarem visionários nas duas principais questões da Cimeira: a necessidade de proteger o nosso planeta e a luta contra a desigualdade. A forma como estes dois assuntos se relacionam com o oceano pode não ser óbvia à primeira vista, mas é realmente bastante simples. A realidade é que preservar a Terra significa preservar os mares, dos quais o bem-estar, alimentação e trabalho de milhões de pessoas dependem. É inequívoco: a Cimeira do G7 deste ano deve priorizar o oceano e adotar medidas para o proteger.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)