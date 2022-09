O campista

Farto de pagar um dinheirão em hotéis de meia estrela no Algarve, segui o conselho de quem sabe e decidi acampar. Nunca é tarde para experiências novas e a coisa prometia.

Peguei numa autocaravana e pus-me a caminho. Logo na primeira área de serviço percebi que há uma cumplicidade nos campistas e um diagnóstico imediato da experiência anterior.