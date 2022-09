Greve boa e greve má

O mundo parece estar virado do avesso. Cresci com a percepção, talvez equívoca, de que a Esquerda era a maior defensora política do direito à greve dos trabalhadores. Confesso que, tendo o máximo respeito por esse direito dos trabalhadores, não via na greve a melhor resposta para o necessário diálogo entre patrões e trabalhadores. Sempre achei que a greve era prejudicial para a produtividade. Sempre achei que uma empresa que facture menos é mau para o bolso dos accionistas, mas também para o futuro de todos os trabalhadores. Mas sublinho, sempre respeitei esse direito. Porém, desde 2015, o mundo mudou tanto que em Portugal, não é fácil perceber quem é quem. Não é mesmo, muitas vezes parece que as categorias e as tradicionais divisões políticas foram postas de pernas para o ar ou se tornaram demasiado fluidas e muito mais flexíveis do que antes.

É notório que, no nosso país, a força das Centrais Sindicais ainda existe, apesar da baixa sindicalização do nosso mercado de trabalho. Uma força que condena e afasta todos os sindicatos independentes. Porém, a CGTP e a UGT, já não são o que eram. E, por conseguinte, os Partidos que vivem dentro dos dois agrupamentos sindicais tradicionais, também percebem essa erosão, e, por outro lado, a tendência para a dispersão em sindicatos não afectos às tradicionais grandes baias do sindicalismo luso.

Uma coisa a Geringonça trouxe ao país. Existiu, de facto, alguma distensão social. Apesar de muitas e muitas greves que existiram ao longo dos últimos quatro anos, a rua não se fez ouvir, como antes era vulgar. E mais, antes, os Partidos anti-sistema gritavam, levantavam a voz, no Parlamento e fora dele, falavam duro contra as políticas do Governo e as circunstâncias económicas excepcionais, que o Governo PSD/CDS teve por herança. E hoje? Hoje assobiam para o lado. Hoje são mais convencionais, o jogo da governação faz-se no Parlamento, ficando as acções de rua, de vária natureza, relegadas à mera manutenção periódica de prova de vida, quando antes as exigências laborais eram motivo de muitas manifestações e marchas constantes até à escadaria da Assembleia da República. Se há uma herança desta solução de Governo, é a normalização de todos os Partidos. Sim, são todos iguais.

Todavia, voltemos às greves. As greves antes, segundo um deputado de Extrema-esquerda, eram de justa causa, por causa do Troika e do malévolo Pedro Passos Coelho, que foi, para muitos, a cola dos primeiros tempos da Geringonça, sem que o seu papel na resolução da nossa crise fosse lembrado. Hoje, bem hoje até temos membros do Governo que falam, num contexto de maioria parlamentar de Esquerda, em rever a lei da greve. Repito, rever a lei da greve, para que não haja lugar a equívocos. Não, não foi nenhum capitalista malvado, nenhum “explorador do proletariado ou da precariedade laboral”. Não foi também nenhum daqueles, que são, para a Esquerda, denominados fascistas, ou seja, todo aquele que se situe politicamente à Direita do PS, que é prontamente rotulado com esse qualificativo. Foi nesta inusitada maioria parlamentar. Tal como é nesta maioria parlamentar que existe uma guerra intensa contra os sindicatos independentes e não alinhados. Este é o ponto.

Agora, é claro que o país está em histeria, com o receio de falta de combustível, necessário ao normal decurso das vidas de cada um e do funcionamento regular da economia nacional. É claro que os motoristas de matérias perigosas paralisam um país, mormente um tão desorganizado como o nosso (veja-se o papel hegemónico da rodovia no exemplo lapidar do Aeroporto de Lisboa). É claro que ninguém quer a vida afectada desta forma. Se é culpa do actual Governo? Não, não é. Já as reacções políticas a esta greve são a marca de água desta peculiar maioria parlamentar: ilusionismo.

É bom que se diga bem alto que chegou a crise dos professores às legislativas. E António Costa, hábil como é, percebeu muito bem isso. Na altura, ficou com a imagem do rigor e das contas certas. Venceu as eleições europeias nesse momento. E estava em baixa. Hoje, com esta greve anunciada, está a fazer tudo para ficar com a imagem de ordem pública e força. Ao lado dos portugueses que são afectados com a greve. Por acaso, apenas por acaso, características de Direita. A Esquerda, essa, já estava no bolso e silenciada. Agora fica com a Direita em KO técnico. Para quem tinha perdido em 2015, percebeu como se dá a volta.

A sorte, bem a sorte, é que não existe alternativa, bem estruturada e vista como eficaz, que diga alto e bom som que o rei vai nu. Afinal, estamos em Agosto, onde já se viu uma Oposição, que parece há muito ter tirado férias, dizer o que faria se fosse Governo?